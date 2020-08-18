شكرا لقرائتكم خبر عن «ودية الشارقة» تنطلـــق غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تنطلق بطولة الشارقة الودية التي تنظمها شركة الكرة بالنادي، غداً الأربعاء، بمواجهة الشارقة، وعجمان، وكان البطولة مقرراً لها أن تنطلق، اليوم الثلاثاء، ولكن بعد صدور بروتكول المباريات من اتحاد الكرة تم تأجيل انطلاقتها لتبدأ غداً.
ويشارك في البطولة أندية اتحاد كلباء، وخورفكان، وعجمان، بجانب النادي المنظم الشارقة، وأصدر النادي جدول المباريات، وسيلتقي في المباراة الثانية بعد غد الخميس، اتحاد كلباء وخورفكان، وستخلد الفرق للراحة يومي الجمعة، والسبت، على أن تتواصل البطولة الأحد.
وستقام جميع مباريات البطولة في ملعب استاد خالد بن محمد في الحزانة، وتنطلق جميع المباريات في السادسة والنصف مساء، وستلعب المباريات على ثلاثة أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة، ولن يسمح بدخول الجمهور لمباريات البطولة.
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