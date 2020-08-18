عمومية السلة غير العادية اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد اتحاد الإمارات لكرة السلة في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في قاعة زعبيل بفندق ماريوت لتعديل بعض أحكام القرار رقم 69 لسنة 2011 والخاص باللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية وبناء على تعميم الهيئة العامة للرياضة رقم 15 لسنة 2020 بشأن اللائحة الاسترشادية فيما يخص عرض النظام الأساسي للاتحاد عبر الجمعية العمومية غير العادية اليوم.

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