شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي لم يبلغ برشلونة رغبته في الرحيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مصدر في نادي برشلونة الإسباني لوكالة فرانس برس، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لم يبلغ الإدارة رغبته في الرحيل، خلافاً لما يتم تداوله في وسائل الإعلام بعد الخروج المذل من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني (2-8).

ووفقاً للمصدر، فإن ميسي الذي يرتبط مع النادي الكاتالوني بعقد حتى 2021، لم يعرب للإدارة عن رغبته في الرحيل، نافياً بذلك ما ذكرته الشبكة الإعلامية البرازيلية «ايسبورتي انتراتيفو» التي كانت أول من أعلن رحيل مواطنها نيمار من برشلونة، الى باريس سان جيرمان الفرنسي، في أغسطس/ آب 2017، عن أن افضل لاعب في العالم قرر «مغادرة النادي الآن، وليس في 2021».

وفي فيديو نُشِر على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت «ايسبورتي انتراتيفو»: «الأرجنتيني قريب أكثر من أي وقت مضى من الرحيل»، مضيفة أن«الإدارة على علم برغبة النجم الأرجنتيني».

وشككت وسائل الإعلام الإسبانية منذ الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ يوم الجمعة الماضي، في إمكانية بقاء ميسي مع الفريق الكاتالوني التي يتوجه إلى التخلي عن مدربه كيكي سيتيين، والإعلان ربما عن تقديم موعد انتخاباته الرئاسية المقررة في صيف 2021.

ولم يخف ابن الـ33 عاماً امتعاضه من الوضع الذي وصل إليه الفريق بعد تنازله عن لقبه الدوري الإسباني لمصلحة ريال مدريد بالخسارة في المرحلة قبل الأخيرة على أرضه ضد أوساسونا، مشككا في مشروع النادي بقيادة الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو، من دون أن يذكر الأخير صراحة.

وبإمكان ميسي أن يترك برشلونة كلاعب حر من دون مقابل بوصوله إلى نهاية عقده الحالي في صيف 2021، لكن إذا أراد أي فريق التعاقد معه هذا الصيف عليه أن يدفع قيمة البند الجزائي الخيالي في عقده والبالغ 700 مليون يورو، بحسب وسائل الإعلام الكاتالونية، متحدثة عن اهتمام بخدماته من قبل أندية إنجليزية، وإيطالية.

ويدافع ميسي عن ألوان برشلونة منذ عام 2000 حين كان في الثالثة عشرة من عمره، قادما من نيولز أولد بويز الأرجنتيني، وبدأ مشواره مع الفريق الأول في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2004 ضد الجار الكاتالوني إسبانيول (1-صفر) حين كان في السابعة عشرة من عمره.

وفرض ميسي نفسه تدريجياً ليصبح النجم المطلق للفريق بتسجيله 634 هدفاً في 731 مباراة رسمية بقيادة «بلاوغرانا»، محرزاً منذ حينها 34 لقباً، أربعة منها في دوري أبطال أوروبا أعوام 2006 و2009 و2011 و2015.