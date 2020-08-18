وكيل "مروان محسن "تعليقًا علي انباء انتقاله لـ"بيراميدز ": لا يوجد لاعب في مصر يساوي 100 مليون جنيه

قال تامر النحاس، وكيل اللاعب مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، إن مروان محسن أحد أهم مهاجمي مصر في الفترة الحالية.

وأضاف "النحاس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مروان محسن يتبقى في عقده مع النادي الأهلي عام واحد, موضحا ان النادي الأهلي جدد له 3 مواسم

وأشار الي ان اللاعب مستمر مع النادي الأهلي لـ 3 سنوات، ولا توجد نية لانتقاله إلى بيراميدز، مؤكدا أنه لا يوجد لاعب في مصر يساوي 100 مليون جنيه.