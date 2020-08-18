أهداف مباريات اليوم الإثنين فى الدوري المصري

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 17/8/2020 ، اقامة 3 مباريات اليوم في الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز ، حيث تعادل انبي مع نظيره سموحة سلبياً ، ونجح المقاولون العرب في الفوز علي فريق الانتاج الحربي بهدفين مقابل هدف ، وتمكن الاهلي في الفوز علي فريق اسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما علي استاد القاهرة الدولي .

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي ..

الأهلى يقهر "كفاح" أسوان ولعنة الإصابات بثلاثية نظيفة

استعاد فريق الأهلي ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً ثميناً على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة، حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وعاد الأهلي للانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلي، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقي بها في المركز الـ13.

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