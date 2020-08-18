شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18 / 8 / 2020 بالدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 18 / 8 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام ثلاثة مباريات تجمع طنطا وحرس الحدود على ستاد برج العرب ومباراة مصر المقاصة والجونة على ستاد المقاولون العرب ومباراة نادى مصر والزمالك على ستاد الكلية الحربية في الجولة العشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة طنطا وحرس الحدود

تقام مباراة طنطا وحرس الحدود في تمام الرابعة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريقين بمعنويات منخفضة حيث خسر طنطا من بيراميدز بثلاثية دون رد في الجولة الماضية وخسر حرس الحدود من وادى دجلة بهدف دون رد في إطار نفس الجولة.

ويحتل طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 10 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل حرس الحدود المركز الثانى عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى.

موعد مباراة مصر المقاصة والجونة

تقام مباراة مصر المقاصة والجونة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد فيما تعادل الجونة مع الإتحاد السكندرى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

Advertisements

ويحتل مصر المقاصة الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً .

موعد مباراة نادى مصر والزمالك

تقام مباراة نادى مصر والزمالك في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية في مواجهة تبدو سهلة نظرياً للفارس الأبيض لفارق المستويات بين الفريقين ، الزمالك يحتل حاليًا المركز الثاني برصيد 38 نقطة بعد الفوز على المصري والتعادل مع الاتحاد، وأخيرًا الفوز على مصر المقاصة باللحظة الأخيرة بهدف الواعد حسام أشرف.

بينما نادى مصر، الذي صعد إلى الدوري الممتاز هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، يتذيل ترتيب جدول البطولة برصيد 12 نقطة ويأمل في تكرار ما فعله الدور الأول من مفاجأة التعادل مع الفارس الأبيض.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.