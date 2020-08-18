شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي إجازة اليوم ويستأنف تدريباته الأربعاء استعدادًا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي اللاعبين راحة اليوم من التدريبات، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة الزمالك، واستعاد فريق الأهلي ذاكرة الانتصارات وحقق فوزًا ثمينًا على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة، حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وعاد الأهلي للانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلي، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقي بها في المركز الـ13.

ونجح الأهلي في التغلّب على "كفاح" فريق أسوان وكذلك لعنة الإصابات التى ضربت الفريق في مباراة الليلة، بعدما غادر الثنائي محمود متولي وأحمد الشيخ أرض الملعب للإصابة.

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ولعب الأهلي مباراة الليلة بتشكيل ضم كلاً من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول ، عمرو السولية وحمدي فتحي واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو وجونيور أجايي.

فيما لعب أسوان المباراة بتشكيل مكوّن من مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم جلال، ابراهيم القاضي، محمد المرسي، أحمد صغيري، مصطفى البدري ومحمد إسماعيل.