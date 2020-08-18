الغندور يدير مباراة الزمالك ونادى مصر والحنفى لمواجهة طنطا والحدود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بقيادة وجيه أحمد أسماء الحكام المقرر أن يديروا مباريات اليوم، حيث يقود أحمد الغندور مباراة الزمالك وأف سى مصر، بينما يدير محمد سلامة لقاء المقاصة والجونة، ومحمد الحنفى لمباراة طنطا وحرس الحدود وذلك فى ختام مباريات الجولة العشرين للدورى . الزمالك – أف سى مصر حكم ساحة : احمد الغندور حكام مساعدين : محمد عبد المجيد – محمد لطفى حكم رابع : أحمد صالح حكام فيديو : السيد شعبان – أحمد جمال المقاصة – الجونة حكم مساعد : محمد سلامة Advertisements حكام مساعدين : كريم مهيا – اسامة السيد حكم رابع : عماد عطا حكام فيديو : محمود عاشور – أحمد فهيم طنطا – اف سى مصر حكم ساحة : محمد الحنفى حكام مساعدين : أحمد بكر – عدى عيد حكم رابع : صالح سلامة حكام فيديو : إبراهيم نور الدين – عمرو رمضان

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