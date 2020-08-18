شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج يرفض الخضوع للتحقيق في طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض على فرج حارس مرمى فريق طنطا الحضور إلى مقر النادى بمدينة طنطا للخضوع للتحقيق من قبل مسئولي النادى عقب غيابه عن التدريبات الفترة الماضية، وطالب الجهاز الفني بقيادة محمد صلاح إحالة الحارس إلى التحقيق قبل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الطنطاوى لخوض مباريات الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويستعد فريق طنطا لملاقة حرس الحدود في الجولة الـ20 من بطولة الدورى الممتاز هذا و المقرر إقامتها على ملعب برج العرب ويحتل فريق طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 16 نقطة .

وتعد مباراة طنطا و حرس الحدود الأولى لأبناء السيد البدوى تحت قيادة محمد صلاح عقب إعلان مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فائز عريبي عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الطنطاوي الذى يقوده محمد صلاح بعد الاتفاق معه رسميا على قيادة الفريق لمدة عام ونصف خلفا لأيمن المزين الذى أنهي تعاقده بالتراضي وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي طنطا بقيادة محمد صلاح كالآتي :-

المدير الفني: محمد صلاح.

مدرب عام: سعيد عبدالعزيز.

مدرب: تامر عبدالحليم.

مدرب: وليد المحروقي.

مدرب حراس مرمي: عبدالشافي بركة.

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مساعد مدرب حراس مرمي: اسامة ليلة.

رئيس الجهاز الطبي: مجدي وكوك.

المدير الإداري: جمال بشير.

إداري: خالد عبدالسلام.

إداري: احمد محسن.

شئون لاعبين: محمد العناني.

تأهيل إصابات: أكرم صبحي.

تأهيل إصابات: احمد موسي.