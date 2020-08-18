المنظف عربى والطبيب هانى.. شاهد كيف تعاملت دكة الأهلى مع إصابة متولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت كاميرا "سوبر كورة" لحظة خروج محمود متولى، مدافع فريق الأهلى، مصابا من مباراة أسوان، وكيف تعامل معه زملائه على دكة الاحتياطى، عربى بدر ومحمد هانى. لمزيد من التفاصيل ومشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..واشتبه خالد محمود طبيب النادي الأهلي في إصابة محمود متولي مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بعد خروجه اضطراراً في مواجهة أسوان المقامة حالياً على استاد القاهرة الدولي والتي تأتي ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز. ويُجرى محمود متولى أشعة على ركبته لتأكيد تشخيص طبيب الأهلي المبدئي أو نفيه. وإستعاد فريق الاهلي ذاكرة الإنتصارات وحقق فوزاً ثميناً على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، الأثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

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