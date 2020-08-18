شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يؤكد قدرة بيراميدز على المنافسة ويتمنى حصد لقب هداف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، أن بيراميدز بات فريقا قويا ومتماسكا وأثبت للجميع أنه قادر على المنافسة على الألقاب، متمنيا أن تبتعد الإصابات عن الفريق قبل العودة لاستكمال الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم.

وقال السعيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامي إبراهيم فايق في ساعات متأخرة من مساء الاثنين: "هدفنا في بيراميدز هذا الموسم جماعيا هو اللعب على بطولة والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، أما طموحات الشخصية فبالتأكيد الحصول على لقب الهداف.

وأكد لاعب الأهلي السابق، أنه غير صحيح توسط محمد صلاح له للاحتراف في أحد أندية إنجلترا قائلا أن صلاح يمثل فخر لكل اللاعبين المصريين، وأن منتخب مصر صادفه سوء توفيق في مونديال روسيا 2018.

وعن المدربين الذين تدرب تحت أيديهم قال السعيد إن جميع المدربين مميزين لكن قد يصادف البعض منهم سوء حظ، موضحا أنه يحاول الاستفادة من خبرات كل المدربين الذين يعمل معهم.

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وعن انضمامه لمنتخب مصر أتبع اللاعب:" أنا لاعب متعود على تحمل الضغوط، وتحت أمر المنتخب في أي وقت مع حسام البدري".

قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتكريم عبدالله السعيد بعد دخوله نادي المائة هدف في الدوري قبل انطلاق مباراة طنطا أمس، حيث تسلَّم جائزة خاصة قدمها له عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

ورفع السعيد بعد ثلاثية في طنطا رصيده إلى 107 هدفا في مسيرته بالدوري المصري الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 هدفًا مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

واحتل النجم الدولي المرتبة السادسة في قائمة أعضاء نادي المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبي السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، صاحب المركز الخامس.

وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.