رئيس الاتحاد السكندري عن التضامن مع المصري : "عملنا الأصول"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن تأجيل مباراة زعيم الثغر أمام المصري البورسعيدي، بالدورى الممتاز، يعد طبيعيا ومنطقيا، وأضاف محمد مصيلحي في تصريحات تليفزيونية ، إنه كان من الطبيعي تاجيل لقاء المصري والاتحاد بسبب ظروف الفريق البورسعيدي.
وأفاد مصيلحي إنه من الخطأ أن تقوم اللجنة الخماسية، بتحديد اعداد معينة للمصابين بكورونا من أجل تاجيل مباراة لأى فريق، مشددا إن الاتحاد يدعم استمرار الدورى الممتاز.
وعن تضامن الاتحاد السكندري مع المصري"معملناش غير الاصول"، مشيرا إلى أنه استحالة أن ينتهي الموسم يوم 15 اكتوبر مثلما حدد اتحاد الكرة..
وجه مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية بـ3 رسائل شكر بعد قرار تأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندرى غدا وإلغاء قرار اعتباره منسحبا أمام الإسماعيلى.
وتوجه النادى برسالة الشكر الأولى لجماهير المصري العظيمة على موقفها الداعم لمجلس إدارة النادى المصرى وكافة قراراته خلال الفترة الأخيرة، وهو ما كان له عظيم الأثر فى تجاوز الأزمة الأخيرة التى تعرض لها النادى المصرى.
وأكد مجلس إدارة النادى المصرى كذلك اعتزازه الدائم بمشاعر جماهير المصري الوفية والتى تضرب يوما بعد يوم القدوة والمثل للجميع فى مؤازرة ناديها بكل قوة وهو الأمر الذى يدفع بالجميع داخل القلعة الخضراء لبذل قصارى جهده للدفاع عن مصالح النادى المصرى من ناحية، وكذلك لتحقيق طموحات الجماهير العظيمة من ناحية أخرى.
كما وجه مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة الأستاذ سمير حلبية برسالة الشكر الثانية لكلا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك لمساندتهم الدائمة للنادي المصري ودعمهم المستمر للقلعة الخضراء على كافة الأصعدة والمستويات.
رسالة الشكر الثالثة وجهها النادي للنائب محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى الشقيق، على البيان الذى أصدره نادى الاتحاد السكندرى "زعيم الثغر" والذى أكد من خلاله تأييد مجلس إدارة نادى الاتحاد لتأجيل مباراة الغد أمام المصرى نظرًا للظروف الراهنة التى يمر بها فريق المصرى حاليًا.
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