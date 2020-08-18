شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد السكندري عن التضامن مع المصري : "عملنا الأصول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، إن تأجيل مباراة زعيم الثغر أمام المصري البورسعيدي، بالدورى الممتاز، يعد طبيعيا ومنطقيا، وأضاف محمد مصيلحي في تصريحات تليفزيونية ، إنه كان من الطبيعي تاجيل لقاء المصري والاتحاد بسبب ظروف الفريق البورسعيدي.

وأفاد مصيلحي إنه من الخطأ أن تقوم اللجنة الخماسية، بتحديد اعداد معينة للمصابين بكورونا من أجل تاجيل مباراة لأى فريق، مشددا إن الاتحاد يدعم استمرار الدورى الممتاز.

وعن تضامن الاتحاد السكندري مع المصري"معملناش غير الاصول"، مشيرا إلى أنه استحالة أن ينتهي الموسم يوم 15 اكتوبر مثلما حدد اتحاد الكرة..