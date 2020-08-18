شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يجرى أشعة بعد انتهاء مواجهة الأهلي وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه محمود متولي مدافع النادي الأهلي لأحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة للخضوع لأشعة بعد إصابته في مواجهة أسوان، حيث جاء التشخيص المبدئي من قبل خالد محمود طبيب الفريق بإصابته بقطع جزئى فى الرباط الخارجى الركبة.

واستعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات وحقق فوزًا ثمينًا على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز.

وعاد الأهلى للانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلى، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقى بهم فى المركز الـ13.

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ونجح الأهلى فى التغلّب على "كفاح" فريق أسوان وكذلك لعنة الإصابات التى ضربت الفريق فى مباراة الليلة بعدما غادر الثنائى محمود متولى وأحمد الشيخ أرض الملعب للإصابة.

ولعب الأهلى مباراة الليلة بتشكيل ضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمود متولى وأحمد فتحى وأيمن اشرف وعلى معلول، عمرو السولية وحمدى فتحى واحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وجيرالدو وجونيور أجايي

فيما لعب أسوان المباراة بتشكيل مكوّن من مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم جلال، ابراهيم القاضى، محمد المرسى، أحمد صغيرى، مصطفى البدرى ومحمد اسماعيل.