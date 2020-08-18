شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: تبديلات فايلر "موفقة".. وبادجي مستقبله جيد مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح طه إسماعيل نجم الأهلي السابق أن الأهلي تواجد بكثافة في منطقة الـ18 لفريق أسوان في كرة الهدف الأول واللعبة الثانية كانت من نصيب قفشة، وقال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: بادجي له مستقبل جيد مع الأهلي لأنه يكون له بصمة بعد النزول بعدما صنع هدف السولية في مباراة الإنتاج وصنع هدف وسجل آخر في مباراة أسوان، كما أن تمريرة السولية لبادجي في كرة الهدف الثالث بها إبداع.
تابع: فايلر كان موفقا في كل التغييرات وقلت أنه لابد أن يمنح وليد سليمان مدة أكبر وبالفعل حصل على شوط كامل ولكن كان تغييرًا اضطراريًا وهو مهم للغاية وخبرة كبيرة.
أكمل: هناك علامة استفهام حول استحواذ الأهلي خاصة في الحدة البدنية ولكن الأهلي تخطى الأمر بتشكيل قوة هجومية من التغييرات والعمق لوجود وليد سليمان وقفشة وأثرت في الإنتاج الهجومي.
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي اللاعبين راحة اليوم من التدريبات، على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة الزمالك، واستعاد فريق الأهلي ذاكرة الانتصارات وحقق فوزًا ثمينًا على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة، حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.
وعاد الأهلي للانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلي، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقي بها في المركز الـ13.
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