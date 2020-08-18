شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: تبديلات فايلر "موفقة".. وبادجي مستقبله جيد مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح طه إسماعيل نجم الأهلي السابق أن الأهلي تواجد بكثافة في منطقة الـ18 لفريق أسوان في كرة الهدف الأول واللعبة الثانية كانت من نصيب قفشة، وقال خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: بادجي له مستقبل جيد مع الأهلي لأنه يكون له بصمة بعد النزول بعدما صنع هدف السولية في مباراة الإنتاج وصنع هدف وسجل آخر في مباراة أسوان، كما أن تمريرة السولية لبادجي في كرة الهدف الثالث بها إبداع.

تابع: فايلر كان موفقا في كل التغييرات وقلت أنه لابد أن يمنح وليد سليمان مدة أكبر وبالفعل حصل على شوط كامل ولكن كان تغييرًا اضطراريًا وهو مهم للغاية وخبرة كبيرة.

أكمل: هناك علامة استفهام حول استحواذ الأهلي خاصة في الحدة البدنية ولكن الأهلي تخطى الأمر بتشكيل قوة هجومية من التغييرات والعمق لوجود وليد سليمان وقفشة وأثرت في الإنتاج الهجومي.

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