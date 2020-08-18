شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: حسام غالي أفضل من لعبت بجواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، عن فخره بالتكريم الذي أعد له اتحاد الكرة بعد دخوله نادي المائة، موضحًا أنه لم يكن مهتما بهذا الإنجاز إلا بعد وصوله لتسجيل 80 هدفًا، وقال السعيد في تصريحات تليفزيونية لقناة أو تايم سبورت إنه تلقى العديد من التهاني بهذا الإنجاز موضحًا أن طموحاته الكروية ليس لها سقف مازال قادرًا على العطاء.

وعن المركز الأفضل له في الملعب قال السعيد، إنه يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب وعلى الدائرة، لكنه يميل أكثر للعب في مركز 10، وكشف لاعب بيراميدز، عن أن حسام غالي هو أفضل لاعب لعب بجواره، موضحًا أن صانع الألعاب يحب ان يلعب بجواره على الدائرة لاعب صاحب رؤية مثل غالي.

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بتكريم عبدالله السعيد بعد دخوله نادي المائة هدف في الدوري قبل انطلاق مباراة طنطا أمس، حيث تسلَّم جائزة خاصة قدمها له عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

ورفع السعيد بعد ثلاثية في طنطا رصيده إلى 107 هدفا في مسيرته بالدوري المصري الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 هدفًا مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

Advertisements

واحتل النجم الدولي المرتبة السادسة في قائمة أعضاء نادي المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبي السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، صاحب المركز الخامس.

وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.