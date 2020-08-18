شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة ودية تجمع الخطيب ورئيس نادى أسوان على هامش مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، واللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، جلسة ودية على هامش مباراة الأهلي وأسوان، والتي جمعت الفريقين قبل قليل على استاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 57 ويواصل الانفراج بقمة المسابقة المحلية.

وكانت بعض الأنباء قد أثيرت خلال الفترة الماضية حول وجود اهتمام من النادي الأهلي بكريم الطيب مهاجم أسوان الصاعد مؤخراً إلى صفوف الفريق الأول، وذلك بعد تألقه مع تماسيح النيل، إلا أن النادي لم يتلق عروضاً رسمية حتى الآن.



الخطيب واحمد سليمان

من جانبه، علق أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان على خسارة فريقه أمام الأهلي خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، وقال كشري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث عن اللقاء إن المباراة كانت قوية ضد الأهلي، مؤكدًا تقديم فريقه لقاء جيد أمام الفريق الأحمر.

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وأضاف: "قدمنا أداء جيدا أمام الأهلي رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق على رأسهم فادي فريد المهاجم الأساسي لزهرة الجنوب.. أرى أن النتيجة غير عادلة أن نتلقى الخسارة بثلاثية رغم الأداء الذي قدمه أسوان، متوقع الخسارة أمام بهدف لكن بثلاثية فهي ظالمة لنا".

ورفض كشري الحديث عن الأداء التحكيمي خلال اللقاء، مؤكدًا أنه "لا يرى أي حالات كانت من الممكن أن تؤثر على نتيجة المواجهة".

واستعاد فريق الأهلي ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً ثميناً على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة، حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وعاد الأهلي للانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلي، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقي بها في المركز الـ13.

ونجح الأهلي في التغلّب على "كفاح" فريق أسوان وكذلك لعنة الإصابات التى ضربت الفريق في مباراة الليلة، بعدما غادر الثنائي محمود متولي وأحمد الشيخ أرض الملعب للإصابة.