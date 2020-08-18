- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة ودية تجمع الخطيب ورئيس نادى أسوان على هامش مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، واللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، جلسة ودية على هامش مباراة الأهلي وأسوان، والتي جمعت الفريقين قبل قليل على استاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام، ليرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 57 ويواصل الانفراج بقمة المسابقة المحلية.
وكانت بعض الأنباء قد أثيرت خلال الفترة الماضية حول وجود اهتمام من النادي الأهلي بكريم الطيب مهاجم أسوان الصاعد مؤخراً إلى صفوف الفريق الأول، وذلك بعد تألقه مع تماسيح النيل، إلا أن النادي لم يتلق عروضاً رسمية حتى الآن.
الخطيب واحمد سليمان
من جانبه، علق أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان على خسارة فريقه أمام الأهلي خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، وقال كشري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث عن اللقاء إن المباراة كانت قوية ضد الأهلي، مؤكدًا تقديم فريقه لقاء جيد أمام الفريق الأحمر.
وأضاف: "قدمنا أداء جيدا أمام الأهلي رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق على رأسهم فادي فريد المهاجم الأساسي لزهرة الجنوب.. أرى أن النتيجة غير عادلة أن نتلقى الخسارة بثلاثية رغم الأداء الذي قدمه أسوان، متوقع الخسارة أمام بهدف لكن بثلاثية فهي ظالمة لنا".
ورفض كشري الحديث عن الأداء التحكيمي خلال اللقاء، مؤكدًا أنه "لا يرى أي حالات كانت من الممكن أن تؤثر على نتيجة المواجهة".
واستعاد فريق الأهلي ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً ثميناً على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة، حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.
وعاد الأهلي للانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلي، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقي بها في المركز الـ13.
ونجح الأهلي في التغلّب على "كفاح" فريق أسوان وكذلك لعنة الإصابات التى ضربت الفريق في مباراة الليلة، بعدما غادر الثنائي محمود متولي وأحمد الشيخ أرض الملعب للإصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة ودية تجمع الخطيب ورئيس نادى أسوان على هامش مباراة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.