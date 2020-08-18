شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أسوان: التوفيق كان ضدنا.. والدوري أهلاوي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ أحمد كشرى المدير الفني لأسوان، الأهلى بعد الفوز على فريقه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز، وقال كشرى في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى: "ببارك للنادى الأهلى فوز مستحق على أسوان".
وأضاف كشري: أهدرنا كرتين مهمتين في الشوط الأول وقلة خبرة اللاعبين كان لها دور في الخسارة بثلاثية أمام النادى الأحمر، مشيرًا إلي أنه التوفيق كان يقف ضد الفريق في المباراة ، متابعاً "كنت متأكد أنا واللاعبين من إحراز أهداف في الأهلي ولكن التوفيق لم يكن معانا".
تابع كشرى: "الدوري محسوم للأهلى هذا الموسم وإن شاء الله يتوجوا بدوري أبطال أفريقيا".
واستعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً ثميناً على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجى خلال المباراة التى جمعتهما مساء ، الإثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز.
وعاد الأهلى للانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلى، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقى بهم فى المركز الـ13.
ونجح الأهلى فى التغلّب على "كفاح" فريق أسوان وكذلك لعنة الإصابات التى ضربت الفريق فى مباراة الليلة بعدما غادر الثنائى محمود متولى وأحمد الشيخ أرض الملعب للإصابة.
ولعب الأهلى مباراة الليلة بتشكيل ضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمود متولى وأحمد فتحى وأيمن اشرف وعلى معلول، عمرو السولية وحمدى فتحى واحمد الشيخ ومحمد مجدى أفشة وجيرالدو وجونيور أجايي
فيما لعب أسوان المباراة بتشكيل مكوّن من مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم جلال، ابراهيم القاضى، محمد المرسى، أحمد صغيرى، مصطفى البدرى ومحمد اسماعيل.
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