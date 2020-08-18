شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أسوان: التوفيق كان ضدنا.. والدوري أهلاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ أحمد كشرى المدير الفني لأسوان، الأهلى بعد الفوز على فريقه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز، وقال كشرى في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى: "ببارك للنادى الأهلى فوز مستحق على أسوان".

وأضاف كشري: أهدرنا كرتين مهمتين في الشوط الأول وقلة خبرة اللاعبين كان لها دور في الخسارة بثلاثية أمام النادى الأحمر، مشيرًا إلي أنه التوفيق كان يقف ضد الفريق في المباراة ، متابعاً "كنت متأكد أنا واللاعبين من إحراز أهداف في الأهلي ولكن التوفيق لم يكن معانا".

تابع كشرى: "الدوري محسوم للأهلى هذا الموسم وإن شاء الله يتوجوا بدوري أبطال أفريقيا".