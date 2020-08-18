شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: عدم ثبات تشكيل الأهلي يهدد بفقدان الانسجام بين اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال رمضان السيد نجم الأهلي السابق إن عدم ثبات تشكيل الأهلي يهدد بفقدان الانسجام بين اللاعبين في كل المباريات.

وأضاف نجم الأهلي السابق فى تصريحات تليفزيونية إن أسوان شكل خطورة كبيرة على الأهلي في مباراة اليوم وكاد أن يسجل التعادل.

وتابع أداء الأهلي سيشكل خطر كبير على الفريق في مباراة أفريقيا لغياب فورمة اللاعبين خاصة بعد فترة الغياب الكبيرة بسبب كورونا.

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