شكرا لقرائتكم خبر عن تجاهل "البطاقات" يحرم حكم الأهلي وأسوان من التميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – الأهلي X أسوان الجولة الـ20 للدوري الممتاز في نسخته الـ61

النتيجة- فوز الأهلي 3/ صفر

الملعب – ستاد القاهرة

الحكم –طارق مجدى

المساعد الأول – أحمد صلاح

المساعد الثاني – محمد عزازى

الحكم الرابع – محمد عبد العزيز

ثنائي الفيديو – محمد الصباحى – مصطفى عثمان





اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

ظهر طارق مجدى بلياقة بدنية جيدة خلال فعاليات اللقاء واستطاع أن يوزع جهدة على مدار شوطي المباراة وحاول أن يتواجد في الميعاد أغلب اللقاء كما نجح في الارتداد لمتابعة الهجمات السريعة القريبة من خطى منطقتي الجزاء.

الشخصية

حاول السيطرة على مجريات اللقاء من خلال التعامل بهدوء مع اللاعبين معتمدًا على خبرته رغم أن هناك المخالفات كانت تحتاج الظهور بالبطاقة الصفراء طبقًا للقانون لكن مجدي كان لديه الرغبة في خروج بالمباراة دون إنذارات حتى لو كان على حساب القانون.

تطبيق القانون (32 مخالفة –الـ" VAR" يؤكد قرار الحكم)

أعلن الحكم عن 32 مخالفة فنية على الفريقين رغم أن بعضها كان يجب أن يسمح باستمرار اللعب كما فعل عندما طلب الأهلي بركلة جزاء لجيرالدو في الدقيقة 4 وكان يجب أن يشهر البطاقة الصفراء لمهاجم الأهلي للتحايل طبقًا للقانون رغم ان الفار أكد قرار الحكم فنيًا بعدم وجود مخالفة بل كان لابد من أن يكتمل التعاون بين الفار والحكم ويبلغوا بأن جيرالدو يستحق البطاقة الصفراء.

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العقوبات الانضباطية (فرمان من مجدي بعدم اشهار البطاقة الصفراء)

رفض الحكم إشهار البطاقة الصفراء في أكثر من مخالفة طبقًا القانون وكان لدية الإصرار أن يخرج اللقاء بدون إنذارات أبرزها لثنائي الأهلي وياسر إبراهيم وجيرالدو.

المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد خلال فعاليات اللقاء وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمه مؤثرة وأشارا على حالتين تسلل وتعاونا مع الحكم في المخالفات القريبة منهما اللقاء طبقا للقانون .





الحكم الرابع

لم يجد صعوبة في سيطرة على المنطقة الفنية وأدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.





الـ" VAR"

لم يكن هناك ما يستدعى تدخل كابينة الـ" VAR" إلا في الدقيقة 4 عندما طلب الأهلي بركلة جزاء وأكدوا قرار الحكم باستمرار اللعب.





إحصائيات المباراة: 32خطأ – 15 ركلات ركنية – 3 أهداف – حالتين تسلل - (رأى الحكم انه لا يوجد ما يستحق اشهار البطاقات)

الدرجات: الحكم 8.0- المساعد الأول – 8.3 – المساعد الثاني – 8.3– الحكم الرابع – 8.0. – ثنائي الفار- 8.0 .