شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 17/8/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 17 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، عودة أوباما واستبعاد أبو جبل فى قائمة الزمالك أمام نادى مصر، واتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة المصرى والإسماعيلى بالدورى، والزمالك يُحدد ملعبين لمواجهة الرجاء فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حقيقة وجود شرط جزائى فى عقد معلول مع الأهلى. اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة المصرى والإسماعيلى بالدورى قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة إعادة مباراة المصرى والإسماعيلى التى تم إلغاؤها مؤخراً بسبب إصابات لاعبى المصرى بفيروس كورونا. نجح المقأولون العرب فى تحقيق فوز ثمين على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ20 للدورى قرر اتحاد الكرة تحمل تكاليف معسكرى فريقى حرس الحدود والإسماعيلى قبيل مباراة كل منهما أمام المصرى التى لم يتمكن من أدائهما لظروف إصابة عدد من لاعبيه تجأوز الـ10 لاعبين، وذلك فى إطار سياسة الاتحاد المصرى لكرة القدم بمساعدة الأندية كافة وإرساء مبدأ العدالة بينها. سلبية مسحة كورونا لهايدى عادل بطلة الخماسى الحديث جاءت نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا لهايدى عادل، بطلة الخماسى الحديث، سلبية، بعد ظهور بعض الأعراض عليها خلال وجودها بالمعسكر الخاص بمنتخب الخماسى. سموحة يتعادل مع إنبى سلبياً فى الدورى العام انتهت أحداث مباراة إنبى وسموحة، بالتعادل السلبى بين ألفريقين، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم الاثنين، على ستاد بتروسبورت، فى الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز. حقيقة وجود شرط جزائى فى عقد معلول مع الأهلي علم الخليج 365 أن عقد التونسى على معلول، نجم دفاع الأهلي، لا يحمل أى شروط جزائية، ولا يوجد به أى بنود استثنائية تمنح له الحق فى الرحيل عن القلعة الحمراء دون موافقة النادى، بعدما ارتبط اسم معلول بالآنتقال لبيراميدز على طريقة رمضان صبحى فى ظل وجود شرط جزائى فى عقده، إلا أن إدارة النادى أكدت أن عقد الدولى التونسى لا يوجد به أى شروط جزائية. الزمالك يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة نادى مصر بالدورى Advertisements أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، سلبية مسحة كورونا الخاصة بعناصر ألفريق الأبيض قبل مواجهة نادى مصر، التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، فيما قرر ألفرنسى باتريس كارتيرون، المدير ألفنى للفريق، إعلان القائمة التى ستشارك فى المباراة عقب المران الختامى الذى سيخوضه الأبيض على ملعبه اليوم، الإثنين، استعدادا لمواجهة الغد. الزمالك يُحدد ملعبين لمواجهة الرجاء فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا حدد مسئولو الزمالك، ملعبين لاستضافة مواجهة ألفريق الأبيض مع الرجاء المغربى، التى ستجمع ألفريقان فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب فى المغرب، على أن يقام لقاء العودة فى مصر، لذا حرصت إدارة نادى الزمالك على تحديد ستاد القاهرة الدولى وملعب برج العرب كملعبين للنادى، الأبيض فى مواجهة الإياب على أن يتم الاستقرار على أحدهما بشكل نهائى خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال الحصول على الموافقات اللازمة إلى جانب التنسيق بين مجلس الإدارة وإدارة الكرة والجهاز ألفنى حول رؤية الجهاز ألفنى للملعب بعد تحديد ستاد القاهرة رغبة أولى إلى جانب برج العرب، وذلك إضافة إلى التنسيق مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف". الخماسية تقتصر الترشيح فى الآنتخابات المقبلة على أندية الجمعية العمومية بعد التقليص وضعت اللجنة الخماسية للائحة اتحاد الكرة، بندا فى اللائحة الجديدة التى تم إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا" مؤخرا ينص على ضرورة أن يكون المرشح للانتخابات المقبلة وتحديدا على مقاعد العضوية من ضمن أندية الجمعية العمومية بعد تقليصها لتتكون من 95 ناديا بدلا من 225 ناديا ولا يحق لمن هو خارج هذه الأندية أو لم يقض دورة كاملة فيها عضويتها فى الترشح. كارتيرون يقرر إعلان قائمة الزمالك لمواجهة نادى مصر بعد المران الختامى قرر ألفرنسى باتريس كارتيرون، المدير ألفنى للزمالك، إعلان قائمة ألفريق الأبيض لمواجهة نادى مصر فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، عقب المران الختامى الذى سيخوضه الأبيض على ملعبه استعدادا لمواجهة الغد، على أن يطلع الجهاز ألفنى على نتائج مسحة كورونا التى أجراها اللاعبين بالأمس، للإطمئنان على سلامة جميع اللاعبين وجميع أعضاء الجهاز ألفنى والإدارى والطبى بالنادى الأبيض قبل مواجهة الغد، ثم يدخل ألفريق معسكرًا مغلقا عقب إعلان القائمة. الأهلى يقهر "كفاح" أسوان ولعنة الإصابات بثلاثية نظيفة استعاد فريق الأهلي ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً ثميناً على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة، حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم..

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