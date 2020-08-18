شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: علامة استفهام كبيرة بعدم الاعتماد على وليد سليمان أساسيًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد رضا عبد العال لاعبي الأهلي والزمالك الأسبق أن مشاركة وليد سليمان لاعب الأهلي يقدم مستويات مميزة خاصة بعد مشاركته بديلا في المباريات السابقة.
وأشار عبد العال في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق إلى أن وليد سليمان لاعب مؤثر ويسجل الأهداف عقب مشاركته بديلا في مباريات الدوري.
وتابع على الجهاز الفني للأهلي الاستفادة من اللاعبين الذي يحتاج إليهم الفريق ومتواجدين المواسم القادمة وتحهيزهم للمباريات الأفريقية .
وأضاف عبد العال أن الأهلي قدم مباراة جيدة منذ بداية المباراة خاصة بعد هدف جيرالدو السهل الذي سجله وأعطى ثقة للفريق مؤكدا أن الإصابات ستكون عاملا مؤثرا على الفريق قبل مباراة القمة المقبلة السبت القادم خاصة بعد غياب محمود ومتولي وأحمد الشيخ للإصابة .
وتابع ان اسوان قدم مباراة جيدة امام الاهلي وكان اقرب لتسجيل هدف التعادل في شوط المباراة الاول ويستحق احمد كشري الإشادة في آداء فريقة رغم الهزيمة.
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