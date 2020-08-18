شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: علامة استفهام كبيرة بعدم الاعتماد على وليد سليمان أساسيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد رضا عبد العال لاعبي الأهلي والزمالك الأسبق أن مشاركة وليد سليمان لاعب الأهلي يقدم مستويات مميزة خاصة بعد مشاركته بديلا في المباريات السابقة.

وأشار عبد العال في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق إلى أن وليد سليمان لاعب مؤثر ويسجل الأهداف عقب مشاركته بديلا في مباريات الدوري.

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وتابع على الجهاز الفني للأهلي الاستفادة من اللاعبين الذي يحتاج إليهم الفريق ومتواجدين المواسم القادمة وتحهيزهم للمباريات الأفريقية .