شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أحمد كشري بعد خسارة أسوان من الأهلي بثلاثية نظيفة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان على خسارة فريقه أمام الأهلي خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين، وقال كشري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث عن اللقاء إن المباراة كانت قوية ضد الأهلي، مؤكدًا تقديم فريقه لقاء جيد أمام الفريق الأحمر.

وأضاف: "قدمنا أداء جيدا أمام الأهلي رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق على رأسهم فادي فريد المهاجم الأساسي لزهرة الجنوب.. أرى أن النتيجة غير عادلة أن نتلقى الخسارة بثلاثية رغم الأداء الذي قدمه أسوان، متوقع الخسارة أمام بهدف لكن بثلاثية فهي ظالمة لنا".

ورفض كشري الحديث عن الأداء التحكيمي خلال اللقاء، مؤكدًا أنه "لا يرى أي حالات كانت من الممكن أن تؤثر على نتيجة المواجهة".

واستعاد فريق الأهلي ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً ثميناً على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة، حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

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وعاد الأهلي للانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدوري ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلي، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقي بها في المركز الـ13.

ونجح الأهلي في التغلّب على "كفاح" فريق أسوان وكذلك لعنة الإصابات التى ضربت الفريق في مباراة الليلة، بعدما غادر الثنائي محمود متولي وأحمد الشيخ أرض الملعب للإصابة.

ولعب الأهلي مباراة الليلة بتشكيل ضم كلاً من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول ، عمرو السولية وحمدي فتحي واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو وجونيور أجايي.

فيما لعب أسوان المباراة بتشكيل مكوّن من مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر، ابراهيم جلال، ابراهيم القاضي، محمد المرسي، أحمد صغيري، مصطفى البدري ومحمد إسماعيل.