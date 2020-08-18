شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: إكرامي أبلغ فايلر قبل مباراة إنبي بقرار رحيله عن الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف الإعلامى محمد فاروق فى تصريحات تليفزيونية عن أن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلى عقد جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأحمر قبل مباراة إنبي ليبلغه بقراره بعدم التواجد في تدريبات الفريق الفترة المقبلة.

وتابع أن المدرب طالب من الحارس البقاء خلال الفترة المقبلة موجهًا حديثه بأنه لا يثق بأي حارس بعد الشناوي لكن جاء قرار إكرامي بصدمة على المدرب بعد فشل المحاولات في استمراره مع الفريق الفترة المقبلة.

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