شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: إكرامي أبلغ فايلر قبل مباراة إنبي بقرار رحيله عن الفريق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف الإعلامى محمد فاروق فى تصريحات تليفزيونية عن أن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلى عقد جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأحمر قبل مباراة إنبي ليبلغه بقراره بعدم التواجد في تدريبات الفريق الفترة المقبلة.
وتابع أن المدرب طالب من الحارس البقاء خلال الفترة المقبلة موجهًا حديثه بأنه لا يثق بأي حارس بعد الشناوي لكن جاء قرار إكرامي بصدمة على المدرب بعد فشل المحاولات في استمراره مع الفريق الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى أرسل شريف إكرامي مندوبا لمقر القلعة الحمراء بهدف الحصول على جميع متعلقاته بعد انتهاء علاقته بالقلعة الحمراء واستعدادًا لانتقاله لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، فى ظل رفض الحارس التواجد فى الأهلى بعد قرار مجلس الإدارة الذى صدر بالأمس.
وقرر الجهاز الفني للأهلي بعد التشاور مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة، وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.
أوصت لجنة التخطيط بالأهلي بضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم المركز بعد رحيل شريف اكرامي رسمياً عقب انتهاء عقده مع الفريق الأحمر، وأكدت اللجنة أنه حال غياب محمد الشناوى الحارس الأساسي سواء بداعي الإيقاف أ الإصابة سيواجه الفريق أزمة كبيرة خاصة في ظل عدم مشاركة علي لطفي مصطفي شوبير بشكل مستمر كما أن الأخير يفتقد خبرة المباريات الرسمية.
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