7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 17 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلى يقهر "كفاح" أسوان ولعنة الإصابات بثلاثية نظيفة، وعودة أوباما واستبعاد أبو جبل فى قائمة الزمالك أمام نادى مصر، واتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة المصرى والإسماعيلى بالدورى. الأهلى يقهر "كفاح" أسوان ولعنة الإصابات بثلاثية نظيفة استعاد فريق الأهلي ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً ثميناً على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة، حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجي، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم.. عودة أوباما واستبعاد أبو جبل فى قائمة الزمالك أمام نادى مصر أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن قائمة ألفريق استعدادا لمواجهة نادى مصر المقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدورى الممتاز. اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة المصرى والإسماعيلى بالدورى قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة إعادة مباراة المصرى والإسماعيلى التى تم إلغاؤها مؤخراً بسبب إصابات لاعبى المصرى بفيروس كورونا. Advertisements نجح المقأولون العرب فى تحقيق فوز ثمين على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فاعليات الجولة الـ20 للدورى قرر اتحاد الكرة تحمل تكاليف معسكرى فريقى حرس الحدود والإسماعيلى قبيل مباراة كل منهما أمام المصرى التى لم يتمكن من أدائهما لظروف إصابة عدد من لاعبيه تجأوز الـ10 لاعبين، وذلك فى إطار سياسة الاتحاد المصرى لكرة القدم بمساعدة الأندية كافة وإرساء مبدأ العدالة بينها. سموحة يتعادل مع إنبى سلبياً فى الدورى العام انتهت أحداث مباراة إنبى وسموحة، بالتعادل السلبى بين ألفريقين، فى المباراة التى أقيمت بينهما عصر اليوم الاثنين، على ستاد بتروسبورت، فى الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز. حقيقة وجود شرط جزائى فى عقد معلول مع الأهلي علم الخليج 365 أن عقد التونسى على معلول، نجم دفاع الأهلي، لا يحمل أى شروط جزائية، ولا يوجد به أى بنود استثنائية تمنح له الحق فى الرحيل عن القلعة الحمراء دون موافقة النادى، بعدما ارتبط اسم معلول بالآنتقال لبيراميدز على طريقة رمضان صبحى فى ظل وجود شرط جزائى فى عقده، إلا أن إدارة النادى أكدت أن عقد الدولى التونسى لا يوجد به أى شروط جزائية.

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