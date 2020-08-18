السعيد يتحدث عن.. عرض صلاح.. غضب الجماهير.. ونهاية عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف اللاعب الدولي عبدالله السعيد، نجم نادي بيراميدز، حقيقة تلقيه عرض من مواطنه المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من أجل اللعب في إنجلترا، مؤكدا أن رمضان صبحي سيكون إضافة حال انتقاله لبيراميدز.

وقال عبدالله السعيد، في مقابلة مع برنامج "أون تايم سبورتس 2": "لم يحدث أنني تلقيت عرض إنجليزي من محمد صلاح، كل ما تردد عن هذا الأمر ليس له أساس من الصحة".

وأضاف: "النجاحات التي يحققها محمد صلاح تمثل فخرًا لنا، وأتمنى له التوفيق في مسيرته وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "هدفنا هذا الموسم مع بيراميدز هو تحقيق بطولة وخاصة الكونفدرالية، والنادي يضم أفضل اللاعبين ولا يبحث سوى عن التدعيمات القوية لأنه ينافس محليًا وقاريًا، ونتمنى أن ترتقي الانتدابات الجديدة إلى طموحات النادي".

وتحدث السعيد عن رمضان صبحي قائلا: "لم أتواصل معه، لكنه إضافة لأي فريق لأنه لاعب مميز ويصنع الفارق مع أي قرب، لديه شخصية قوية داخل الملعب رغم صغر سنه، وسيكون إضافة قوية لبيراميدز حال التعاقد معه".

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وأوضح لاعب الأهلي السابق: "أمر طبيعي أن تغضب الجماهير من انتقال لاعبيها لأندية أخرى، لكن ذلك يحدث في أي مكان على مستوى العالم".

وأكمل: "الانتقادات الجماهيرية موجودة، ويجب على اللاعب تقبل ذلك لأن تلك الانتقالات تحدث بين الأندية الجماهيرية التي تنافس بعضهم البعض، لكننا في نفس الوقت نفتقد تقبل الاحترافية الذي يتواجد في أي مكان بالعالم".

وأكد: "يحدث ذلك في ريال مدريد وبرشلونة، رأينا كريستيانو رونالدو يغادر ريال مدريد بشكل مفاجئ لينتقل إلى يوفنتوس، ونيمار رحل عن برشلونة لينتقل إلى باريس سان جيرمان ويسعى النادي الكتالوني لاستعادته مجددا".

وشدد: "مفهموم الاحتراف لا يصل إلى البعض في مصر، نفتقد لعقلية تقبل ذلك، من حق الجماهير التعصب لناديهم لكن عليها في الوقت نفسه تقبل انتقالات اللاعبين لأننا في عصر احتراف على مستوى العالم ويجب أن نتفهم ذلك".

وأتم عبدالله السعيد تصريحاته بالحديث عن حسام عاشور قائلا: "لاعب كبير وقدم الكثير للأهلي وصنع اسما، وكنت أتمنى أن تكون نهايته بشكل أفضل مثل السنوات التي قضاها، لكن هذه كرة القدم وأتمنى له التوفيق في حياته".