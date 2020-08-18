جوزيه يستعيد ذكريات مواجهاته ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استعاد مانويل جوزيه، المدير الفني الأسطوري للأهلي، ذكريات مواجهاته ضد الزمالك، مشيرا إلى أن المارد الأحمر هو المرشح الأقوى للفوز في مباراة القمة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الزمالك في مباراة القمة المرتقبة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

وقال جوزيه، في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "واجهت الزمالك 23 مباراة، تعادلنا في ثلاث مواجهات وخسرنا اثنين وحققنا الفوز في 18 مباراة من بينهم 6-1".

وأضاف: "لدي العديد من الذكريات في مواجهات الزمالك، وأرى أن الأهلي هو المرشح الأقوى للفوز أمامه في المباراة المقبلة".

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وأوضح: "مواجهات الزمالك هي الأكثر تشويقا مع مواجهات الإسماعيلي، لكن ما ينقص تلك المباريات حاليا هو الغياب الجماهيري".

وتابع: "الأهلي يبتعد بفارق أكثر من 20 نقطة عن الزمالك، وبالتالي لا يحتاج الأحمر إلى الفوز لتحسين موقفه في جدول الدوري".

وأتم جوزيه تصريحاته بالحديث عن مواجهة الوداد المغربي قائلا: "كانت مواجهات الفرق المغربية صعبة، لكني أرى أن الأهلي كفريق كبير قادر على تخطي مثل تلك المباريات".

يُذكر أن الأهلي سيواجه الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنهاية شهر سبتمبر المقبل.