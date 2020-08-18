ملف الإثنين.. الأهلي يُعاقب أسوان بثلاثية.. ومرتضى يتقدم ببلاغ ضد الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الإثنين 17 أغسطس 2020.
رسميا.. برشلونة يعلن موعد إجراء انتخابات مبكرة
مصدر بالأهلي يوضح لمصراوي سبب تأخر عودة محمد محمود
الأهلي يجدد طلبه لوزير الرياضة بصرف عقد مؤمن زكريا كاملًا
فايلر: الإصابات جزء من كرة القدم.. وسنجد لاعبين أخرين أمام الزمالك
صدمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك .. الإصابة تضرب 3 لاعبين وتأكد غياب مدافع
إلى نهائي يوروبا ليج.. إنتر ميلان يكتسح شاختار بخماسية نظيفة
مرتضى منصور يتقدم ببلاغات ضد الخطيب وكهربا وآخرين
بالصور.. إصابة محمود متولي نجم الأهلي في الركبة .. واللاعب يبكي
اتحاد الكرة يتحمل تكاليف معسكري الإسماعيلي والحدود قبل مواجهتي المصري
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