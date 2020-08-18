رئيس الاتحاد: انهاء الدوري في شهر نوفمبر أمر مستحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أنه نهاية منافسات دوري we المصري في شهر نوفمبر سيكون أمر مستحيل نظرا للارتباطات الافريقية.
وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" اشفق على اللجنة الخماسية للظروف التي تمر بها الكرة المصرية ومن الصعب نهاية الدوري في شهر نوفمبر".
وأضاف، أن قرار اتحاد الكرة بإعادة مواجهة المصري والإسماعيلي صائب، لكنه في الوقت نفسه كان يتمنى أن يتم تأجيل المباراة من البداية قبل حدوث أزمة بسبببها.
وتعجب من قرار اتحاد الكرة بتحمل تكاليف معسكرات الإسماعيلي وحرس الحدود ، بعد تأجيل مبارياتهما أمام المصري.
وتابع:" لماذا لم يتحمل الاتحاد تكاليف معسكرنا نحن أيضا بعد قرار تأجيل مواجهتنا أمام المصري؟ وهنا أتحدث عن الأمر من حيث المبدأ وتطبيق المساواة بين جميع الفرق.
وأتم رئيس الاتحاد السكندري تصريحاته:" اللاعبين الأجانب في الفريق لم يصلوا مصر حتى الآن، وأجرينا مسحات لجميع اللاعبين مؤخرا وجمعيها ظهرت سلبية".
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