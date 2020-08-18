أسوان: نتيجة مباراة الأهلي غير عادلة.. وعانينا من الغيابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وريهام حمدي
أكد أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان، أن فريقه قدم أداءً جيداً أمام فريق الأهلي، مشيراً إلى أن الخسارة بنتيجة 3-0 غير عادلة بالنسبة لفريقه.
وتلقى أسوان الهزيمة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري we المصري.
وقال كشري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث عن اللقاء: "المباراة كانت قوية ضد الأهلي، وقدم فريقي لقاءً جيداً أمام الفريق الأحمر".
وأضاف: "قدمنا أداءً جيداً أمام الأهلي رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق وعلى رأسهم فادي فريد المهاجم الأساسي للفريق".
وواصل كشري: "أرى أن النتيجة غير عادلة أن نتلقى الخسارة بثلاثية رغم الأداء الذي قدمه أسوان، كنت متوقعاً الخسارة أمام الأهلي بهدف لكن بثلاثية فهي ظالمة لنا".
ورفض كشري الحديث عن الأداء التحكيمي خلال اللقاء، مؤكدا: "لا أرى أي حالات كانت من الممكن أن تؤثر على نتيجة المباراة".
واختتم كشري تصريحاته: "قدمنا أداء هجومي طيب، ووصلنا إلى المرمى أكثر من مرة، وهذا ما وضح خلال تغييراتي التي اعتمدت فيها على الهجوم".
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