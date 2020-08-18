أسوان: نتيجة مباراة الأهلي غير عادلة.. وعانينا من الغيابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وريهام حمدي

أكد أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان، أن فريقه قدم أداءً جيداً أمام فريق الأهلي، مشيراً إلى أن الخسارة بنتيجة 3-0 غير عادلة بالنسبة لفريقه.

وتلقى أسوان الهزيمة أمام الأهلي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري we المصري.

وقال كشري خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث عن اللقاء: "المباراة كانت قوية ضد الأهلي، وقدم فريقي لقاءً جيداً أمام الفريق الأحمر".

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وأضاف: "قدمنا أداءً جيداً أمام الأهلي رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق وعلى رأسهم فادي فريد المهاجم الأساسي للفريق".

وواصل كشري: "أرى أن النتيجة غير عادلة أن نتلقى الخسارة بثلاثية رغم الأداء الذي قدمه أسوان، كنت متوقعاً الخسارة أمام الأهلي بهدف لكن بثلاثية فهي ظالمة لنا".

ورفض كشري الحديث عن الأداء التحكيمي خلال اللقاء، مؤكدا: "لا أرى أي حالات كانت من الممكن أن تؤثر على نتيجة المباراة".

واختتم كشري تصريحاته: "قدمنا أداء هجومي طيب، ووصلنا إلى المرمى أكثر من مرة، وهذا ما وضح خلال تغييراتي التي اعتمدت فيها على الهجوم".