محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
اعتبر رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي الإصابات التي تعرض لها فريقه أمام أسوان في الجولة 20 في مسابقة الدوري المصري أمر طبيعي.
وفاز الأهلي على أسوان (3-0)، لكن الفريق عانى من ثلاث إصابات لمحمود متولي في الركبة وأحمد الشيخ في الكاحل وجيرالدو في العضلة الخلفية.
وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال فايلر :"الإصابات أمر طبيعي في كرة القدم، الالتحامات ينتج عنها إصابات مثلما حدث مع محمود متولي".
وأضاف فايلر :"نأمل ألا تكون إصاباتي أحمد الشيخ وجيرالدو خطيرة، سننتظر معرفة موقفهم ومدى إصاباتهم قبل وضع تصور لمباراة الزمالك".
ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم السبت المقبل في الدوري المصري، حيث يسعى الأحمر لتحقيق فوز يقربه خطوة كبيرة من حسم اللقب وتعطيل ملاحقه في المركز الثاني.
وتابع مدرب الأهلي :"الإصابات أربكت حساباتنا في المباراة، ليس لدينا أجنحة هجومية بشكل كافي، تغيرت النظرة الفنية في المباراة (أمام أسوان) بناءً على ذلك".
وأنهى فايلر :"تغيير طريقة اللعب أمر وارد في الفترة المقبلة، نضع التشكيل وطريقة اللعب حسب الخصم والمباراة، لا يمكنني قول من سيلعب بدلاً من المصابين أمام الزمالك، لكننا سنجد لاعبين أخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر: الإصابات جزء من كرة القدم.. وسنجد لاعبين أخرين أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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