محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
حقق الأهلي فوزاً مقنعاً على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء الأثنين على ستاد القاهرة في الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الممتاز.
وسجل للأهلي الأنجوالي جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجي .
وشهدت المباراة دخول أحمد فتحي للتشكيل الأساسي للفريق الأحمر لأول مرة بعد العودة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا "المستجد".
وحصل فتحي الذي أعلن انتقاله رسمياً لبيراميدز بعد نهاية الموسم على شارة قيادة الفريق.
ودخل حمدي فتحي نجم الوسط لأول مرة ف التشكيل الأساسي للفريق عقب إصابته مع منتخب مصر العام الماضي في غضروف الركبة.
ولكن الأهلي تعرض في المباراة لثلاثة إصابات أعنفها إصابة محمود متولي مدافع الفريق بالإضافة لأحمد الشيخ وجيرالدو.
كانت هذه تفاصيل خبر فرحة جيرالدو .. إصابة موجعة .. وفتحي القائد في ملخص فوز الأهلي على أسوان (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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