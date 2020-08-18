مرتضى منصور يتقدم ببلاغات ضد الخطيب وكهربا وآخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدمه ببلاغات للنائب العام ضد محمود الخطيب رئيس الأهلي، ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب القلعة الحمراء.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن منصور تقدم ببلاغات ضد الخطيب، كهربا وآخرين، تضمن قيام المذكورين بنشر مقطع مصور مفبرك تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

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وشدد رئيس الزمالك في بلاغاته أن المقاطع تم خلالها تركيب صوت مزور له على صورتها، بغرض التلفيق والكيد ضده.

وحسب ما جاء في الموقع، فإن البلاغ "يأتي استنادا إلى إثبات شهادة كلًا من شريفه الفار وأحمد عادل عضوي المجلس وكذلك الحارس الخاص والذين أثبتوا عدم حدوث أي تجاوزات لفظية من مرتضى منصور أثناء جولتهم معه بالنادي".

وأكد البلاغ أن المثير فى الأمر أن منصور قدم صحة بلاغه ضد المذكورين سلفا في حين لم يقدم الخطيب سوي فيديو مفبرك ثبت عدم صحته بشهادة الشهود والتقرير الفنى المرفق بالبلاغ رقم ٢٢ لسنه ٢٠٢٠ حصر تحقيق نيابه استئناف القاهره والمقيد برقم ٢٩٩٠٢ لسنه ٢٠٢٠ عرائض النائب العام.