إلى نهائي يوروبا ليج.. إنتر ميلان يكتسح شاختار بخماسية نظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - دوسلدورف- (د ب أ):

لقن انتر ميلان الإيطالي منافسه شاختار دونيتسك الأوكراني درسا قاسيا في كيفية التعامل مع المباريات الصعبة بواقعية وخططية وتغلب عليه 5 / صفر اليوم الاثنين في المربع الذهبي لمسابقة الدوري الأوروبي.

ويلتقي انتر في المباراة النهائية للبطولة مع أشبيلية الإسباني الذي تغلب على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2 / 1 مساء أمس الأحد في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.

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وقدم انتر أداء خططيا من طراز رفيع بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي ونجح في توجيه مجريات اللعب في المباراة حسبما أراد على مدار الشوطين.

وأنهى انتر الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 19 .

وفي الشوط الثاني ، أمطر انتر شباك منافسه بأربعة أهداف أخرى سجلها دانيلو دي أمبروزيو ومارتينيز مجددا في الدقيقتين 64 و74 والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين 78 و83 .