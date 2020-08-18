أكد ياسر عبدالرؤوف الحكم الدولي السابق، أن هناك ضغوط نفسية وجماهيرية قد تؤثر على قرارات التحكيم في الدوري المصري.
وتحدث عبدالرؤوف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك، عن واقعة هدف الأهلي في مرمى طلائع الجيش في الدوري موسم 2008-2009 والذي كان الاسماعيلي قريباً من
وواصل:" الحكام دائماً يتعرضون لضغوط نفسية وعصبية تؤثر على قراراتهم".
كما روى الحكم السابق ياسر عبدالرؤوف ملابساته خلال مشواره التحكيمي في الدوري المصري.
وقال عبدالرؤوف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" لم أحصل على كفايتي من النوم في ليلة مباراة الزمالك وسموحة في موسم 2011-2012، واتجهت بسيارتي بعد الانتهاء من عملي الأصلي للسفر إلى الاسكندرية من أجل إدارة المباراة ودخلت الاستاد قبل انطلاق المواجهة بـ 5 دقائق فقط".
وأكمل:" الزمالك أضاع فرص لا تضيع مطلقاً خلال هذه المباراة وسط تألق رمزي صالح حارس سموحة، إلا أن سجل شيكابالا هدف الفوز مع صافرة النهاية".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسر عبدالرؤوف: الضغوط قد تؤثر على أداء التحكيم في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.