ياسر عبدالرؤوف: الضغوط قد تؤثر على أداء التحكيم في مصر

أكد ياسر عبدالرؤوف الحكم الدولي السابق، أن هناك ضغوط نفسية ‏وجماهيرية قد تؤثر على قرارات التحكيم في الدوري المصري.‏

وتحدث عبدالرؤوف خلال حلوله ضيفاً على برنامج زملكاوي الذي يقدمه ‏أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك، عن واقعة هدف الأهلي في مرمى ‏طلائع الجيش في الدوري موسم 2008-2009 والذي كان الاسماعيلي ‏قريباً من

حسمه قائلاً:" ربما يكون ريشة تأثر ببعض الضغوط، لم أدخل ‏في نيته".‏وواصل:" الحكام دائماً يتعرضون لضغوط نفسية وعصبية تؤثر على ‏قراراتهم".‏كما روى الحكم السابق ياسر عبدالرؤوف ملابساته خلال مشواره التحكيمي ‏في الدوري المصري.‏وقال عبدالرؤوف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:" لم أحصل على كفايتي من النوم في ليلة ‏مباراة الزمالك وسموحة في موسم 2011-2012، واتجهت بسيارتي بعد ‏الانتهاء من عملي الأصلي للسفر إلى الاسكندرية من أجل إدارة المباراة ‏ودخلت الاستاد قبل انطلاق المواجهة بـ 5 دقائق فقط".‏وأكمل:" الزمالك أضاع فرص لا تضيع مطلقاً خلال هذه المباراة وسط ‏تألق رمزي صالح حارس سموحة، إلا أن سجل شيكابالا هدف الفوز مع ‏صافرة النهاية".‏