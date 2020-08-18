عمرو أنور: نظام الذهاب والإياب في مصلحة الأهلي إفريقيًا.. وأتمنى تواجد الجماهير

أكد عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، أن من مصلحة الأهلي أن مباريات إفريقيا ذهاب وعودة.

وقال عمرو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "من مصلحة الأهلي أن المباريات ذهاب وعودة، كنت أتمنى تواجد الجماهير لأن الضغط الجماهيري يشكل فارق". وأكمل :

"لا أتمنى فريقا معين بالنهائي فجميعهم على قدر كبير من المنافسة".

روى عمرو أنور، لاعب الأهلي السابق، كواليس أزمته مع آلان هاريس المدير الفني. وقال عمرو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أزمتي مع

الان هاريس إنه استخف بعقول اللاعبين في الأهلي، فكان يضع تشكيلتين، وفي التمرين الأساسي قبل المباراة بالمعسكر قال إن ذلك ليس الفريق الأساسي". وأكمل : "علقت على حديثه إننا ليس لاعبين صغار، فلماذا يتحدث هكذا، يجب أن يكون عنده شجاعة لأنه في النهاية سيعلن التشكيل ونعرف من سيلعب". وأتم: "ندمت على تعليقي، لأنه بعد ذلك لم أكن موجود بالفريق ولم أدخل القائمة غير مباراتين فقط"