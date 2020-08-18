عمرو أنور: فوجئت برحيل رمضان صبحي.. وكنت أراه من أبناء الأهلي

أكد عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، أنه تفاجئ برحيل رمضان صبحي عن القلعة الحمراء.
وقال عمرو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "فوجئت برحيل رمضان صبحي وكنت آراه من أبناء النادي، لا أعلم الكواليس لكني كنت أشك في قراره ولا أعتقد أنهسيتحدث بعد ذلك وكل ما يقال تكهنات".
وأكمل : "شريف إكرامي أخطأ في توقيت تصريحاته، وتحدث بعاطفة العائلة، كنت أفضل ابتعاده عن التصريحات خلال تلك الفترة".
يرى عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، أن الفريق لن يتأثر بعد رحيل رمضانصبحي. وقال عمرو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طريقة لعب فايلر واضحة ولن تتأثر بعد رحيل رمضان صبحي، كما أنني تحدثت من قبل أن التعاقد مع طاهر مهم لأن الفريق لا يضمن استمرار رمضان". وأكمل : "هناك 7 بدائل لرمضان صبحي، كهربا وطاهر وجيرالدو والشحات والشيخ وأجايي، كما أن محمد شريف سيعود، لذلك لا أعتقد أن الأمور صعبة".
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