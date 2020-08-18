ابراهيم سعيد يُفضل رحيل محمد عواد عن الزمالك معارًا

قال ابراهيم سعيد لاعب الاهلي والزمالك السابق انه يفضل رحيل محمد عواد حارس مرمى الزمالك عن الفريق الفترة القادمة عن طريق إعارته لأحد الأندية.

واضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten

مع الاعلامي محمد فاروق ان استبعاد عواد من قائمة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية ستؤثر على مستواه والافضل ان يخرج من اجل مشاركته في المباريات .

وتابع عواد من الحراس المميزين لكن في التوقيت الحالي لم يشارك في المباريات بشكل مستمر ويتم استبعاده بشكل دائم .

يذكر أن محمد عواد انتقل لنادي الزمالك في الصيف الماضي قادما من النادي الاسماعيلي، ولم يشارك اللاعب بصفة دائمة منذ انضمامه لنادي الزمالك.