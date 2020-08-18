رضا عبد العال: مشاركة وليد سليمان بديلاً أفضل من الاعتماد عليه أساسياً

أكد رضا عبد العال نجم نادي الزمالك والأهلي السابق، ان الدفع بوليد سليمان بديلا يكون له تأثير اكبر من مشاركته اساسياً في المباريات.

واكد عبد العال في تصريحات خاصه لبرنامج

البريمو على قناة ten مع الاعلامي محمد فاروق ان وليد سليمان يقدم مستويات مميزة في حال مشاركته بديلا وبدليل انه سجل الكثير من المباريات حال مشاركته في شوط المباراة الثاني.

وتابع الاهلي يحتاج لخبرات اللاعبين ذو الخبرات الكبيرة مثل وليد سليمان واحمد فتحي في المباريات الافريقية القادمة.

وشارك وليد سليمان في مباراة الأهلي وأسوان، مساء الاثنين، وسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي.