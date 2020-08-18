مدرب أسوان : واجهنا الأهلي في غياب 5 لاعبين أساسيين

قال احمد كشري المدير الفني لأسوان ان خبرة لاعبي النادي الاهلي حسمت اللقاء لصالح الفريق الأحمر وقدمنا مباراة جيدة . واضاف كشري في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان فريق اسوان خاض لقاء اليوم بغياب ٥ لاعبين أساسيين بسبب الإصابات وحاولت الوصول لمرمى الاهلي وقت تاخرنا بهدف . محمد فاروق ان فريق اسوان خاض لقاء اليوم بغياب ٥ لاعبين أساسيين بسبب الإصابات وحاولت الوصول لمرمى الاهلي وقت تاخرنا بهدف . وتابع كنت طمعان في المباراة ودفت بكل العناصر من اجل تسجيل الاهداف لان المباراة عبارة عن ثلاث نقاط والفريق صمد امام الأهلي لآخر دقائق المباراة . وخسر نادي اسوان امام الاهلي بثلاثية نظيفة، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الممتاز.

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