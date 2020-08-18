مدرب شباب الأهلي : الأهلي يملك 7 بدائل لرمضان صبحي

يرى عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، أن الفريق لن يتأثر بعد رحيل رمضان صبحي.
وقال عمرو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوتعبر قناة صدى البلد: "طريقة لعب فايلر واضحة ولن تتأثر بعد رحيل رمضان صبحي، كما أنني تحدثت من قبل أن التعاقد مع طاهر مهم لأن الفريق لا يضمن استمرار رمضان"
. وأكمل : "هناك 7 بدائل لرمضان صبحي، كهربا وطاهر وجيرالدو والشحات والشيخ وأجايي، كما أن محمد شريف سيعود، لذلك لا أعتقد أن الأمور صعبة".
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