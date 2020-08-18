عمرو أنور : فايلر فكر في مواجهة الزمالك قبل مباراة أسوان

أكد عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، أنه ليس من الضروري أن يسجل المهاجم أهداف.

وقال عمرو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "بعض الخطط الفنية لا تعتمد على المهاجم الصريح

في تسجيل الأهداف".

وأكمل : "لست مقتنعا بضرورة تسجيل المهاجم للأهداف".

وتابع: "فايلر فكر في مواجهة الزمالك قبل مباراة أسوان اليوم، ولديه طريقة لعب ثابتة مع تغيير العناصر المنقذة".

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كشف عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الأهلي، أن الأندية ستواجه إصابات عديدة، في حال عدم الإعداد الجيد لمباريات الدوري.

وقال عمرو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأندية ستواجه إصابات عديدة حال عدم الإعداد الجيد لمباريات الدوري".

وأكمل : "سياسة التدوير بين اللاعبين هى سلاح المدربين لمواجهة الإصابات العضلية".