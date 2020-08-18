مفاجآت الميركاتو الصيفي | رسميًا.. ريال سوسيداد يخطف دافيد سيلفا من لاتسيو

فاجئ فريق ريال سوسيداد جميع متابعي كرة القدم الأوروبية، بعدما أعلن إتمام التعاقد مع صانع ألعاب مانشستر سيتي، الإسباني دافيد سيلفا مساء الإثنين، في صفقة انتقال حر

وكانت المؤشرات تشير إلى قرب انتقال سيلفا لصفوف فريق لاتسيو الإيطالي، لكن سوسيداد نجح في خطف اللاعب الإسباني، وتوقيع عقد معه لمدة عامين حتى يونيو 2022 المقبل، ليكون أولى صفقات الفريق الباسكي في الميركاتو الصيفي.

ويستعد ريال سوسيداد للمشاركة في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز السادس في الدوري الإسباني، كما يأمل في الظفر ببطولة كأس ملك إسبانيا على خساب أتليتك بيلباو، وسيكون سيلفا خير بديل لمارتن أوديجارد العائد لصفوف ريال مدريد.

وسيعود سيلفا للدوري الإسباني مجددا، بعدما تألق مع فالنسيا بقوة، ليرحل منذ عشر سنوات نحو الدوري الإنجليزي برفقة مانشستر سيتي، حيث خاض اللاعب صاحب ال34 عاما 436 مباراة مع السيتيزينس، سجل خلالها 77 هدفا كما صنع 140 آخرين.

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