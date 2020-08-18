فايلر يعلق على ثلاثية الاهلي في أسوان.. ويوجه رسالة للسنغالي بادجي

أبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الااهلي “رينيه فايلر“، سعادته بتحقيق الفريق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل على حساب نظيره فريق أسوان، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقال فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “سعداء بالفوز الذي حققناه بثلاثة أهداف، لكننا لسنا سعداء بتعرض أكثر من لاعب للإصابة. نتمنى أن تكون الإصابة التي تعرض لها محمود متولي بسيطة، وكذلك بالنسبة لزميليه أحمد الشيخ وجيرالدو”.
وواصل تصريحاته، أن تعرض أي لاعب للإصابة أمر طبيعي في ظل وجود كرات مشتركة والتحامات، وهو ما يمكن أن يحدث في أي مباراة أو مران، وأعتقد أنه أمر معتاد في كرة القدم.
وأكمل: “دون شك تأثرت خطتنا بالإصابات التي أربكت حساباتنا الفنية، وقد اضطررنا إلى إجراء عدد من التبديلات وتوظيف بعض اللاعبين في مراكز محددة، ولكننا نجحنا في مهمتنا”.
وأعرب فايلر عن سعادته بنجاح جيرالدو دا كوستا وأليو بادجي في التسجيل خلال المباراة، لافتًا إلى أن ذلك يمنحهم الثقة، وأن اللاعب الأكثر جاهزية من الناحية البدنية والفنية والذهنية يملك الفرصة دائمًا للتواجد في حساباته، وهو ما ينطبق على الاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة.
وختم فايلر تصريحاته مؤكدا أن الجهاز الطبي سوف يجري فحصًا للاعبين المصابين للتأكد من جاهزية الجميع قبل وضع خطة الاستعداد المناسبة لخوض مباراة الزمالك في الجولة القادمة من بطولة الدوري.
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