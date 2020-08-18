فايلر يعلق على ثلاثية الاهلي في أسوان.. ويوجه رسالة للسنغالي بادجي

أبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الااهلي “رينيه فايلر“، سعادته بتحقيق الفريق الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل على حساب نظيره فريق أسوان، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وقال فايلر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “سعداء بالفوز الذي حققناه بثلاثة أهداف، لكننا لسنا سعداء بتعرض أكثر من لاعب للإصابة. نتمنى أن تكون الإصابة التي تعرض لها محمود متولي بسيطة، وكذلك بالنسبة لزميليه أحمد الشيخ وجيرالدو”.

وواصل تصريحاته، أن تعرض أي لاعب للإصابة أمر طبيعي في ظل وجود كرات مشتركة والتحامات، وهو ما يمكن أن يحدث في أي مباراة أو مران، وأعتقد أنه أمر معتاد في كرة القدم.

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وأكمل: “دون شك تأثرت خطتنا بالإصابات التي أربكت حساباتنا الفنية، وقد اضطررنا إلى إجراء عدد من التبديلات وتوظيف بعض اللاعبين في مراكز محددة، ولكننا نجحنا في مهمتنا”.

وأعرب فايلر عن سعادته بنجاح جيرالدو دا كوستا وأليو بادجي في التسجيل خلال المباراة، لافتًا إلى أن ذلك يمنحهم الثقة، وأن اللاعب الأكثر جاهزية من الناحية البدنية والفنية والذهنية يملك الفرصة دائمًا للتواجد في حساباته، وهو ما ينطبق على الاستعداد لمواجهة الزمالك المقبلة.

وختم فايلر تصريحاته مؤكدا أن الجهاز الطبي سوف يجري فحصًا للاعبين المصابين للتأكد من جاهزية الجميع قبل وضع خطة الاستعداد المناسبة لخوض مباراة الزمالك في الجولة القادمة من بطولة الدوري.

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