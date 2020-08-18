علق المدير الفني لفريق أسوان “أحمد كشري“، على خسارة فريقه أمام الاهلي خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.
وفاز الاهلي على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال كشري خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:” المواجهة كانت قوية ضد الاهلي، مؤكدا على تقديم فريقه لقاء جيد أمام الفريق الأحمر.
وأضاف:” قدمنا أداء جيد أمام الأهلي رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق على رأسهم فادي فريد المهاجم الأساسي لزهرة الجنوب.
وواصل: “أرى أن النتيجة غير عادلة أن نتلقى الخسارة بثلاثية رغم الاأداء الذي قدمه أسوان، كنت متوقع الخسارة أمام بهدف لكن بثلاثية فهي ظالمة لنا”.
ورفض كشري الحديث عن الأداء التحكيمي خلال اللقاء، مؤكدا أنه “لا يرى أي حالات كانت من الممكن أن تؤثر على نتيجة المواجهة”.
وأتم: “قدمنا أداء هجومي طيب، ووصلنا إلى المرمى أكثر من مرة، وهذا ما وضح خلال تغييراتي التي اعتمدت فيها على الهجوم”.
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كانت هذه تفاصيل خبر مدرب أسوان: الخسارة أمام الاهلي بثلاثية “نتيجة ظالمة”.. قدمنا مباراة كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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