مدرب أسوان: الخسارة أمام الاهلي بثلاثية “نتيجة ظالمة”.. قدمنا مباراة كبيرة

علق المدير الفني لفريق أسوان “أحمد كشري“، على خسارة فريقه أمام الاهلي خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري.

وفاز الاهلي على أسوان بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت بين الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال كشري خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:” المواجهة كانت قوية ضد الاهلي، مؤكدا على تقديم فريقه لقاء جيد أمام الفريق الأحمر.

وأضاف:” قدمنا أداء جيد أمام الأهلي رغم الغيابات التي يعاني منها الفريق على رأسهم فادي فريد المهاجم الأساسي لزهرة الجنوب.

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وواصل: “أرى أن النتيجة غير عادلة أن نتلقى الخسارة بثلاثية رغم الاأداء الذي قدمه أسوان، كنت متوقع الخسارة أمام بهدف لكن بثلاثية فهي ظالمة لنا”.

ورفض كشري الحديث عن الأداء التحكيمي خلال اللقاء، مؤكدا أنه “لا يرى أي حالات كانت من الممكن أن تؤثر على نتيجة المواجهة”.

وأتم: “قدمنا أداء هجومي طيب، ووصلنا إلى المرمى أكثر من مرة، وهذا ما وضح خلال تغييراتي التي اعتمدت فيها على الهجوم”.

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