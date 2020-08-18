صور مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري “تألق الأفارقة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 صور مباراة الاهلي وأسوان في الدوري المصري، لحساب الجولة 20، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الاثنين 17-8-2020 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت جرينيتش.

تألق الثلاثي الأفريقي “آليو ديانج وآليو بادجي وجيرالدو” في مباراة الاهلي وأسوان التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ونقلتها قناة أون تايم سبورتس المصرية، بصوت معلق قنوات بي ان سبورتس السابق “محمد الكواليني”.

وسجل جيرالدو الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثامنة برأسية نموذجية بعد تلقيه كرة عرضية من محمد مجدي أفشة أرسلها من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بهذا الهدف بصعوبة كبيرة، حيث شن أسوان العديد من الهجمات على مرمى محمد الشناوي، وكاد لاعبه مصطفى البدري أن يسجل هدف التعديل في أول 15 دقيقة، كما تألق محمد الشناوي في ابعاد أكثر من كرة عرضية.

وأضطر المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر” لإجراء تغييرين خلال الشوط الأول بسبب إصابة “محمود متولي وأحمد الشيخ”.

لكن البدلاء أثبتوا أحقيتهم في الحصول على الفرصة، فقد تعملق النجم المالي “آليو ديانج” في قص الكرات من لاعبي أسوان والربط بين الوسط والهجوم، ليستعيد الأهلي هيمنته التي فقدها في نهاية الشوط الأول.

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واستمر الأهلي في التصدي لمحاولات أسوان مطلع الشوط الثاني من اللقاء، وفي الدقائق الـ 15 الأخيرة، ومن بعد نزول محمد هاني، تغير كل شيء، وصار الأهلي الأكثر نجاعة وشراسة هجومية، والأكثر استعدادًا لتسجيل الأهداف.

وبالفعل نجح البديل الرابع للأهلي في هذا اللقاء “وليد سليمان” في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة يسارية داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من آليو بادجي.

وأكمل آليو بادجي الثلاثية في الدقيقة 94 بتصويبة بالقدم اليمنى من على خط الـ 18 بعد تمريرة من محمد هاني إلى عمرو السولية الذي مهد كرة بينية بعقب القدم وضعت بادجي في مكان مثالي للتسديد.

وعوض الاهلي بهذا الفوز التعادل الذي تعرض له قبل 3 أيام على ملعبه الجديد “استاد الاهلي” أمام الإنتاج الحربي، ضمن الجولة 19، ليعزز تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة.

شاهد صور مباراة الأهلي وأسوان