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صور مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري “تألق الأفارقة”

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محمود ماهر 0 تبليغ

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يقدم لكم موقع الخليج 365 صور مباراة الاهلي وأسوان في ، لحساب الجولة 20، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الاثنين 17-8-2020 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت جرينيتش.

تألق الثلاثي الأفريقي “آليو ديانج وآليو بادجي وجيرالدو” في مباراة الاهلي وأسوان التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ونقلتها قناة أون تايم سبورتس المصرية، بصوت معلق قنوات بي ان سبورتس السابق محمد الكواليني.

وسجل جيرالدو الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثامنة برأسية نموذجية بعد تلقيه كرة عرضية من محمد مجدي أفشة أرسلها من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بهذا الهدف بصعوبة كبيرة، حيث شن أسوان العديد من الهجمات على مرمى محمد الشناوي، وكاد لاعبه مصطفى البدري أن يسجل هدف التعديل في أول 15 دقيقة، كما تألق محمد الشناوي في ابعاد أكثر من كرة عرضية.

وأضطر المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر” لإجراء تغييرين خلال الشوط الأول بسبب إصابة “محمود متولي وأحمد الشيخ”.

لكن البدلاء أثبتوا أحقيتهم في الحصول على الفرصة، فقد تعملق النجم المالي “آليو ديانج” في قص الكرات من لاعبي أسوان والربط بين الوسط والهجوم، ليستعيد الأهلي هيمنته التي فقدها في نهاية الشوط الأول.

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مدرب الاهلي رينيه فايلر
مدرب الاهلي رينيه فايلر

واستمر الأهلي في التصدي لمحاولات أسوان مطلع الشوط الثاني من اللقاء، وفي الدقائق الـ 15 الأخيرة، ومن بعد نزول محمد هاني، تغير كل شيء، وصار الأهلي الأكثر نجاعة وشراسة هجومية، والأكثر استعدادًا لتسجيل الأهداف.

وبالفعل نجح البديل الرابع للأهلي في هذا اللقاء “وليد سليمان” في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة يسارية داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من آليو بادجي.

وأكمل آليو بادجي الثلاثية في الدقيقة 94 بتصويبة بالقدم اليمنى من على خط الـ 18 بعد تمريرة من محمد هاني إلى عمرو السولية الذي مهد كرة بينية بعقب القدم وضعت بادجي في مكان مثالي للتسديد.

وعوض الاهلي بهذا الفوز التعادل الذي تعرض له قبل 3 أيام على ملعبه الجديد استاد الاهلي أمام الإنتاج الحربي، ضمن الجولة 19، ليعزز تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة.

شاهد صور مباراة الأهلي وأسوان

صور مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري
تشكيلة الاهلي امام اسوان في الدوري المصري
الاهلي واسوان في الدوري المصري
حيرالدو يسجل هدف في مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري
تشكيلة أسوان قبل بداية مباراة الأهلي في الدوري المصري
احمد فتحي يقود الاهلي امام اسوان في الدوري المصري
أحمد الشيخ بتسريحة جديدة في مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري
أحمد الشيخ بتسريحة جديدة في مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري
جيرالدو في مباراة الاهلي واسوان
محمد مجدي أفشة
صور مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري

عرضية محمد مجدي أفشة في لقاء الاهلي واسوان
صور مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري
صور مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري
صور مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري
صور مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري
صور مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري
فرحة جيرالدو بعد هدفه في مباراة الأهلي وأسوان
اصابة محمود متولي في مباراة الاهلي واسوان
وليد سليمان يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام اسوان
صور الاهلي واسوان
محمود متولي بعد خروجه مصابًا من مباراة أسوان

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