ملخص مباراة الاهلي واسوان في الدوري المصري “محمد هاني كلمة السر”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة الاهلي وأسوان في الدوري المصري، لحساب الجولة 20، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الاثنين 17-8-2020 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت جرينيتش.

وتألق الثلاثي الأفريقي “آليو ديانج وآليو بادجي وجيرالدو” في مباراة الاهلي وأسوان التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ونقلتها قناة أون تايم سبورتس المصرية، بصوت معلق قنوات بي ان سبورتس السابق “محمد الكواليني”.

وسجل جيرالدو الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثامنة برأسية نموذجية بعد تلقيه كرة عرضية من محمد مجدي أفشة أرسلها من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بهذا الهدف بصعوبة كبيرة، حيث شن أسوان العديد من الهجمات على مرمى محمد الشناوي، وكاد لاعبه مصطفى البدري أن يسجل هدف التعديل في أول 15 دقيقة، كما تألق محمد الشناوي في ابعاد أكثر من كرة عرضية.

وأضطر المدير الفني للنادي الأهلي “رينيه فايلر” لإجراء تغييرين خلال الشوط الأول بسبب إصابة “محمود متولي وأحمد الشيخ”.

لكن البدلاء أثبتوا أحقيتهم في الحصول على الفرصة، فقد تعملق النجم المالي “آليو ديانج” في قص الكرات من لاعبي أسوان والربط بين الوسط والهجوم، ليستعيد الأهلي هيمنته التي فقدها في نهاية الشوط الأول.

واستمر الأهلي في التصدي لمحاولات أسوان مطلع الشوط الثاني من اللقاء، وفي الدقائق الـ 15 الأخيرة، ومن بعد نزول محمد هاني، تغير كل شيء، وصار الأهلي الأكثر نجاعة وشراسة هجومية، والأكثر استعدادًا لتسجيل الأهداف.

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وبالفعل نجح البديل الرابع للأهلي في هذا اللقاء “وليد سليمان” في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة يسارية داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة من آليو بادجي.

وأكمل آليو بادجي الثلاثية في الدقيقة 94 بتصويبة بالقدم اليمنى من على خط الـ 18 بعد تمريرة من محمد هاني إلى عمرو السولية الذي مهد كرة بينية بعقب القدم وضعت بادجي في مكان مثالي للتسديد.

وعوض الاهلي بهذا الفوز التعادل الذي تعرض له قبل 3 أيام على ملعبه الجديد “استاد الاهلي” أمام الإنتاج الحربي، ضمن الجولة 19، ليعزز تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة.

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الأهلي 3-0 أسوان

???? ستاد القاهرة الدولي

???? الدوري المصري الممتاز (الجولة 20)

انتهت

ملخص مباراة الاهلي واسوان

???? أصحبكم في هذه التغطية “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365

✅ في وقت سابق من مباريات اليوم، أقيم لقاء بين إنبي وسموحة انتهى بالتعادل 0-0..وقبل بدء مواجهة الأهلي وأسوان، إلتقى المقاولون العرب بنادي الإنتاج الحربي واستطاع تحقيق الفوز عليه بنتيجة 1/2.

???? تشكيلة الأهلي : محمد الشناوي – محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول – عمرو السولية وحمدي فتحي واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو – جونيور أجايي

: محمد الشناوي – محمود متولي وأحمد فتحي وأيمن اشرف وعلي معلول – عمرو السولية وحمدي فتحي واحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو – جونيور أجايي ???? تشكيلة أسوان : مسعد عوض – محمد جابر – محمود نعيم – طارق أبو العز – أحمد عامر – إبراهيم جلال – إبراهيم القاضي – محمد المرسي – أحمد صغيري – مصطفي البدري – محمد إسماعيل.

: مسعد عوض – محمد جابر – محمود نعيم – طارق أبو العز – أحمد عامر – إبراهيم جلال – إبراهيم القاضي – محمد المرسي – أحمد صغيري – مصطفي البدري – محمد إسماعيل. الشوط الأول

1″ صافرة بداية اللقاء..مُتابعة طيبة إن شاء الله

5″ الاهلي بيبدأ اللقاء بسيطرة ميدانية مع تقدم علي معلول لاداء الدور الهجومي..

6″ ركنية اولى للاهلي نفذها افشة بشكل جميل يبعدها دفاع اسوان .

8″ ⚽️ جووووووووووووووووووووووووووووول.. جيرالدو يسجل الهدف الاول للاهلي برأسية جميلة من صناعة أفشة..

8″ ???? محمد مجدي أفشة يمرر كرة الهدف بعرضية نموذجية من داخل منطقة الجزاء بعدما تصدى الحارس مسعد عوض لكرة رأسية سبقت رأسية جيرالدو من حمدي فتحي.

12″ هجوم ضاغط ومستمر للاهلي لمحاولة اضافة الهدف الثاني

15″ اوووووووووووووو مصطفى البدري يهرب من احمد فتحي في هجمة مضادة وينفرد بمحمد الشناوي ويسدد بباطن قدمه اليمنى كرة جميلة ترتطم في القائم الايسر .. فرصة مؤكدة لتعادل اسوان.

24″ إصابة لمدافع الأهلي محمود متولي ..

25″ ???? أول تغيير للأهلي ، إضطراري ، بخروج محمود متولي ونزول “ياسر إبراهيم”

32″ توقف اللعب للكولينج بريك .. احتساء بعض المياه واستراحة للاعبين.

33″ استئناف اللعب بسرعة..

34″ عمرو السولية ينقذ تمريرة عرضية صعبة من ركنية نفذها “المرسي”.

36″ مصطفى البدري يحصل على ركلة حرة مباشرة من ياسر إبراهيم في الرواق الايسر جوار منطقة جزاء الأهلي.

37″ استحواذ وسيطرة من جانب أسوان الذي يجتهد قدر المستطاع لتحقيق التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

38″ تراجع واضح في مستوى الأهلي خاصةً فيما يتعلق بالتمرير الصحيح من قدم لقدم..

37″ أسوان يقدم مباراة كبيرة في عملية الخروج السليم من الخلف إلى الأمام بسلاسة، ويتغلب بمهارات لاعبيه وبالتمريرات القصيرة والسريعة على الضغط المبكر على حائز الكرة من لاعبي الأهلي.. أداء تكتيكي في القمة لأسوان.

38″ سقوط أحمد الشيخ متأثرًا بإصابةفي قدمه اليمنى.

40″ ???? أحمد الشيخ يطلب الخروج من الملعب بسبب الإصابة..والآن لاعب الوسط المالي “آليو ديانج” يستعد للمشاركة.

41″ هل هو سوء تحضير من مدرب الأحمال للاعبي الأهلي؟ أم هو سوء اختيار من المدير الفني لتشكيلته الأساسية؟

42″ نزول آليو ديانج سيغير الكثير والكثير من شكل النادي الأهلي.. وعمومًا الفريق كان بحاجة للاعب وسط قادر على قطع الكرات والضغط بشراسة في ظل السيطرة الميدانية المعقولة جدًا لأسوان.

45″ أوووووووووووووووووه…فرصة جميلة تضيع من الأهلي .. تمريرة من حمدي فتحي إلى آليو ديانج على الرواق الأيمن ومنه إلى أحمد فتحي الذي يمُهد على خط الـ 18 أمام محمد مجدي أفشة الذي صوب بباطن القدم جميلة جميلة ترتطم في القائم الأيسر من الداخل، لتخرج وتضيع !!!