يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف مباراة الاهلي وأسوان في الدوري المصري، لحساب الجولة الـ20، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الاثنين 17-8-2020 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت جرينيتش.

اقيمت مباراة الاهلي وأسوان على ستاد القاهرة الدولي، ونُقلت على قناة أون تايم سبورتس المصرية، بصوت معلق قنوات بي ان سبورتس السابق “محمد الكواليني”.

عزز النادي الأهلي موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز بفوزه على ضيفه أسوان بثلاثية نظيفة.

ورفع الأهلي رصيده في الصدارة إلى 56 نقطة من 18 انتصارا وتعادلين وتوقف رصيد أسوان عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

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وتقدم الأنجولي جيرالدو بهدف للأهلي في الدقيقة التاسعة ثم أضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 83 قبل أن يختتم السنغالي اليو بادجي التسجيل في الوقت بدل الضائع.

وتعادل الاهلي قبل 3 أيام على ملعبه الجديد “ستاد الاهلي” أمام الإنتاج الحربي، ضمن الجولة 19، إلا أن بيراميدز لم يستفد من تلك الفرصة لتقليص فارق النقاط ولو قليلاً، وسقط هو الآخر في فخ التعادل 2/2 مع طلائع الجيش ليلة أمس الأحد.

ولم يحقق أسوان أي نتيجة إيجابية في آخر خمس مباريات له أمام الأهلي بمنافسات الدوري المصري الممتاز، حيث خسر جميع المواجهات، كان آخرها يوم 5 أكتوبر الماضي بخماسية لهدف على ملعب أسوان.

إليكم أهداف مباراة الاهلي وأسوان في الدوري المصري

لقطات من المباراة

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