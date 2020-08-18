الاهلي يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري المصري بفوز صعب على أسوان

استعاد الاهلي نغمة الانتصارات فى الدوري بعدما تغلب على ضيفه اسوان بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الاثنين 17-8-2020، فى اطار منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

اقيمت مباراة الاهلي وأسوان على ستاد القاهرة الدولي، ونُقلت على قناة أون تايم سبورتس المصرية، بصوت معلق قنوات بي ان سبورتس السابق “محمد الكواليني”.

وعزز النادي الأهلي موقعه في صدارة الدوري المصري ورفع رصيده في الصدارة إلى 56 نقطة من 18 انتصارا وتعادلين وتوقف رصيد أسوان عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم الأنجولي جيرالدو بهدف للأهلي في الدقيقة التاسعة ثم أضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 83 قبل أن يختتم السنغالي اليو بادجي التسجيل في الوقت بدل الضائع.

وتخلي لاعبو اسوان عن حذرهم الدفاعي بعد الهدف، وبادلوا الاهلي الهجمات، واضاع مصطفى البدري فرصة التعادل بعدما اخترق دفاع الاهلي وانفرد بالحارس محمد الشناوي وسدد الكرة لكنها ارتدت من القائم الايسر (17).

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وواصل لاعبو اسوان ضغطهم الهجومي وانقذ الشناوي مرماه من تسديدة خادعة لمحمد طارق ابو العز (36)، ورد “افشه” بتسديدة قوية ارتدت من القائم الأيسر للحارس مسعد عوض (45).

ووضح الفارق البدني والفني لصالح لاعبي الاهلي مع مرور الوقت، وان عابهم البطء الشديد في انهاء الهجمات على مرمى اسوان الذي تراجع لاعبوه للدفاع مع الاعتماد على هجمات مرتدة لم تكتمل.

وتعادل الاهلي قبل 3 أيام على ملعبه الجديد “ستاد الاهلي” أمام الإنتاج الحربي، ضمن الجولة 19، إلا أن بيراميدز لم يستفد من تلك الفرصة لتقليص فارق النقاط ولو قليلاً، وسقط هو الآخر في فخ التعادل 2/2 مع طلائع الجيش ليلة أمس الأحد.

ولم يحقق أسوان أي نتيجة إيجابية في آخر خمس مباريات له أمام الأهلي بمنافسات الدوري المصري الممتاز، حيث خسر جميع المواجهات، كان آخرها يوم 5 أكتوبر الماضي بخماسية لهدف على ملعب أسوان.

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