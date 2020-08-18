أنطونيو كونتي: سنضفي البهجة على جماهير الانتر في نهائي الدوري الاوروبي

نرصد لكم ما بعد مباراة “الانتر وشاختار دونيتسك” التي أقيمت مساء اليوم الاثنين 17 أغسطس 2020، على ملعب “إسبيريت أرينا”.

صرح المدير الفني لفريق الانتر “أنطونيو كونتي“، ان فريقه بحاجة إلى الراحة من أجل إسعاد جماهير النيراتزوري عندما يواجهون “إشبيلية” في نهائي الدوري الأوروبي.

واكتسح “الإنتر” نظيره “شاختار دونيتسك” بخماسية نظيفة في نصف نهائي الدوري الاوروبي، ليتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة “إشبيلية” المتأهل سلفًا على حساب “مانشستر يونايتد“.

وقال كونتي: “نحن بحاجة لاستعادة الطاقة وإعداد أنفسنا لإضفاء البهجة على جماهير الإنتر الذين سيفخرون بهؤلاء الرجال في النهائي”.

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وأضاف: “العلاقة التي تربطني باللاعبين علاقة صادقة ومخلصة للغاية، كل ما أفعله هو من أجل مصلحتهم ومصلحة النادي”.

واستطرد كونتي حديثه: “إشبيلية فريق قوي، ولكنهم يمتلكون بعض اللاعبين الذين سيخوضوا النهائي للمرة الأولى، وعلينا استغلال هذه النقطة من أجل التفوق عليهم”.

وأكمل: “لدينا القوة التي ستمكنا من تحقيق الإنتصار في المباراة النهائية من أجل إسعاد الجماهير”.

واختتم: “نريد الفوز بهذه الكأس ولكن علينا أن نستحق التتويج باللقب، سنواجه فريق كبير لديه الحافز والخبرة”.

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