صور مباراة الانتر وشاختار دونيتسك في الدوري الاوروبي “كونتي يبعث برسالة قوية إلى إشبيلية”

بعث المدير الفني “أنطونيو كونتي” برسالة قوية إلى عملاق اليورباليج “إشبيلية”، بعدما اكتسح فريقه “الإنتر” الإيطالي نظيره “شاختار دونيتسك” الأوكراني بخماسية نظيفة في نصف نهائي الدوري الأوروبي ضمن أهم مباريات اليوم الاثنين 17-8-2020.

نُقلت مباراة “الانتر وشاختار دونيتسك” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما نُقلت على بي إن سبورتس 11 الإنجليزية، وقناة بي تي سبورت إكسترا 1.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب إسبريت أرينا بمدينة دوسلدورف الألمانية.

بدأ الفريقين المباراة بشكل جيد، مع تفوق نسبي لصالح “شاختار دونيتسك” الذي استحوذ على الكرة طيلة احداث الشوط الاول ولكن دون اي خطورة واضحة على مرمى “سمير هاندانوفيتش”.

واثناء سيطرة لاعبي شاختار على الكرة مرر الحارس “بياتوف” بالخطأ إلى “نيكولو باريلا” الذي قام بمجهود فردي رائع انهاه بعرضية أروع داخل منطقة الجزاء أرتقى لها “لاوتارو مارتينيز” وضربها بالرأس في شباك الحارس المخضرم معلنًا تقدم النيراتزوري بالهدف الاول عند الدقيقة (19).

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وفي الشوط الثاني، انفرط عقد شاختار بعدما سجل “دامبروزيو” الهدف الثاني برأسية قوية من الركنية عند الدقيقة (64)، وبعدها بعشر دقائق سجل “لاوتارو مارتينيز” الهدف الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وسجل “روميلو لوكاكو” هدفين متتالين، حيث أتى الهدف الاول للمهاجم البلجيكي والرابع للإنتر عند الدقيقة (78) بتمريرة من لاوتارو، وفي الدقيقة (83) سجل لوكاكو الهدف الشخصي الثاني والخامس لفريقه من مجهود فردي رائع.

وتأهل “الإنتر” بهذا الفوز إلى المباراة النهائية لملاقاة “إشبيلية” الذي تأهل على حساب “مانشستر يونايتد” بعدما فاز عليه بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد 16-8-2020 على ملعب “راين إينرجي ستاديون” بمدينة كولون.

والتالي صور مباراة الانتر وشاختار دونيتسك

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